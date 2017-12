Wan Pipel-maker Pim de la Parra stopt met regisseren

"Ik heb na rijp beraad besloten mijn ultieme droom op te geven", schrijft hij. "Meer dan tien jaar koesterde ik de wens om nog een laatste grote film in Suriname te kunen maken, genaamd Krin Skin. Dat kan je vertalen als Schoon Lichaam, maar eigenlijk betekent het dat je een goed voorgevoel over iemand hebt."

Krin Skin zou een film worden over een vierdaagse safari van een groep dertigers, zeven vrouwen en zes mannen. Maar het lukte De la Parra niet om het benodigde budget van 800.00 euro bij elkaar te krijgen.

"Omdat filmmaken een beroep is voor jonge mensen, kon ik koelbloedig besluiten om deze lang gekoesterde filmdroom nog voor mijn aanstaande 78e verjaardag voorgoed los te laten. Genoeg is genoeg! sprak ik tot mijzelf."

De La Parra was sinds 1964 betrokken bij zo'n veertig lange en korte films, waaronder klassieker Wan Pipel. Het drama uit 1976, met in de hoofdrollen Willeke van Ammelrooy, Borger Breeveld en Diana Dobbelman, vertelde over een creoolse Surinamer die in Nederland woont, maar terugkeert naar de voormalige kolonie als zijn moeder op sterven ligt. Het verhaal sneed diverse omstreden thema's aan, zoals de gespannen relatie tussen Nederland en Suriname, maar ook de moeilijke verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het multi-etnische Suriname.

Prioriteiten

De la Parra bekent in zijn column aan het begin van zijn filmloopbaan "er heilig van overtuigd te zijn geweest dat ik tot op zeer hoge leeftijd zou kunnen doorgaan met films maken. Ik klampte mij vast aan voorbeelden van illustere filmmakers zoals Akira Kurosawa, Jean Renoir, John Huston, Manoel de Oliviera en Joris Ivens."

Maar dit beeld veranderde naarmate de Surinaamse filmmaker zich naar eigen zeggen verdiepte in het boeddhisme. "Het veranderen van prioriteiten in het leven staat borg voor een vruchtbaar bestaan. Weten wanneer het tijd is om te stoppen, hoort bij het pad dat naar de essentiële zelf leidt."

De 77-jarige regisseur brak, na zijn opleiding aan de Filmacademie te hebben afgerond, in de jaren zestig en zeventig door met de dertien lange films die hij maakte samen met Wim Verstappen.

Het tweetal maakte in 1971 de softpornohit Blue Movie, over een ex-gedetineerde (Hugo Metsers) die in zijn flat in de Bijlmer wordt geconfronteerd met de luidruchtige seksuele activiteiten van zijn buurvrouw. Daarnaast stonden de twee compagnons samen aan de wieg van het filmblad Skoop. Zijn laatste film maakte De la Parra in 2007: Het Geheim van de Saramacca Rivier, met acteur Kenneth Herdigein in de hoofdrol.