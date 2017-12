Star Wars 8 en Jumanji domineren bioscopen

Ook de films Pitch Perfect 3, Coco en Huisvrouwen bestaan niet trokken volle zalen, blijkt uit de cijfers van de Nederlandse bioscopen.

The Last Jedi, het achtste deel uit de wereldberoemd Star Wars-reeks, heeft inmiddels een half miljoen bezoekers getrokken in de Nederlandse theaters.

Jumanji, de remake van de klassieker uit de jaren negentig over een spel dat zijn spelers in een échte jungle doet belanden, is binnen vier dagen de 100.000 bezoekers gepasseerd. De Disney-film Coco zit bijna op 250.000 bezoekers sinds de première eind november.

In de arthousebioscopen doen WonderWheel, de nieuwe tragikomedie van Woody Allen, The Party en The Killing of a Sacred Deer het goed. In de kerstvakantie, traditioneel de drukste periode in de Nederlandse bioscopen, gaan er doorgaans zo’n 2 á 3 miljoen mensen naar de film.