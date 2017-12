Achterklap

Leven Lorde 'op z'n kop gezet' als 19-jarige

Lorde had het gevoel dat haar leven iedere dag weer op z'n kop werd gezet toen ze negentien was. "Ik werd negentien en het was alsof de wereld dacht: 'Oké, we gooien alles in de lucht en het komt allemaal terug op de grond op een hele rare manier."