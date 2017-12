Boot uit Kameleon-serie vermoedelijk gestolen

De Jong had de Kameleonboot te leen voor de laatste opnames van zijn kinderserie. In de loods was geen inbraakschade. De beheerder van het bootje, Kameleondorp in Terherne, gaat ervan uit dat de boot bij wijze van grap is gestolen.

Een medewerker van de attractie kan die "oudejaarsstunt" niet waarderen en hoopt dat het vaartuig snel terugkomt.

Kameleondorp Terherne heeft de politie nog niet ingeschakeld, maar wil dat de schuldige zich zo snel mogelijk meldt. Als dat voor zaterdag 12.00 uur niet is gebeurd, doet het museum alsnog aangifte.

De boot werd gebouwd voor de film Kameleon 2 (2005), naar de beroemde kinderboeken van schrijver Hotze de Roos. De erven van die auteur zijn nog altijd officieel eigenaar van het vaartuig.