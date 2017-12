Meer Top 2000-noteringen voor overleden George Michael en Tom Petty

Nooit eerder stonden er zoveel nummers van deze artiesten in de populaire lijst van NPO Radio 2, zo werd dinsdag bekend.

George Michael, die vorig jaar op Eerste Kerstdag overleed, staat met zeventien nummers in de Top 2000. Vorig jaar waren dat er nog twaalf. Nu zijn Praying For Time, You Have Been Loved, As (met Mary J Blige), Club Tropicana (Wham!) en I Knew You Were Waiting (met Aretha Franklin) ook terug te vinden in de lijst.

Tom Petty komt vanuit het niets op zeven nummers, waarvan Free Fallin' de hoogste notering is op 763. En Linkin Park gaat van drie naar vijf platen.

De hoogste nieuwe binnenkomer is de Britse singer-songwriter Ed Sheeran met drie nummers: Shape of You op plaats 103, Perfect op 177 en Castle On The Hill op 185.