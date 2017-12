John Legend vertolkt hoofdrol in Jesus Christ Superstar

Dat meldt Variety.

Volgens Robert Greenblatt, voorzitter van NBC Entertainment, is de hoofdrol voor Legend baanbrekend. "Omdat het traditionele beeld van Christus op een nieuwe manier zal worden bekeken."

Greenblatt is verguld met de toezegging van de zanger. "We zijn allemaal dolgelukkig dat een muzikant en producent van wereldklasse zoals John Legend de hoofdrol heeft van Jezus. Deze opvoering vereist een zanger met een geweldig bereik en een acteur met grote diepgang, en er is niemand beter om dit verhaal naar een nieuw publiek te brengen."

Jesus Christ Superstar is gebaseerd op de Broadway-musical van 1971, waarin de laatste week van het leven van Jezus centraal staat. Sinds 1973 speelt Ted Neeley de hoofdrol in diverse vertolkingen van de musical, die hem wereldfaam bezorgde. Daarnaast was hij ook te zien als Jezus in de gelijknamige film.