Volgens de Korean Herald is de artiest bewusteloos gevonden in zijn appartement in Seoul en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Zijn zus had de politie gealarmeerd. De politie houdt rekening met zelfdoding.

Jong-hyun was leadzanger van Shinee. De boyband timmert sind 2008 aan de weg en kreeg in 2011 ook in Japan succes.

Hun Japanse versie van de hit Replay is met 100.000 exemplaren de best verkochte debuutsingle in Japan voor een Zuid-Koreaanse groep.