Estelle Cruijff aan het werk als fotograaf na winst Perfecte Plaatje

In gesprek met De Telegraaf vertelt Cruijff (39), die dankzij haar winst een fotoreportage heeft gekregen in National Geographic Traveler, dat ze graag verder wil in de fotografie.

"Begin volgende week heb ik een opdracht van de voetbalbond KNVB. Ik ga voor hen een serie portretten maken. En er zijn wat bladen die zich gemeld hebben, ook voor portretten en fashionshoots. Dus het levert echt wat op."

Het nichtje van de overleden voetballer Johan Cruijff hoopt "haar draai te kunnen vinden in het werk". "Ik heb door de druk van het programma in vijf maanden geleerd waar een ander jaren over doet. Veertien, vijftien uur per dag duurden de opnamen en dat een paar keer in de week. Maar ik kon er ook niet genoeg van krijgen, zeker niet vanaf het moment dat het ook begon te lukken."

Zelfvertrouwen

De winst van het programma, waaraan ook onder meer Gordon en Tygo Gernandt meededen, heeft er ook voor gezorgd dat Cruijff nu meer zelfvertrouwen heeft.

"Ik durf weer meer onder de mensen te komen. Ik trok me terug en hield meer afstand door de manier waarop mensen naar me keken. Door de leuke reacties van nu zet ik daar een streep onder. Ik durf weer meer en sta ook open voor nieuwe dingen."