Fiddler on the Roof krijgt meeste nominaties Musical Awards

Was getekend, Annie M.G. Schmidt en De Marathon volgen met ieder zeven nominaties. De drie voorstellingen maken ook samen uit wie de award voor beste grote musical wint.

In de categorie vrouwelijke hoofdrol in een grote musical nemen Jelka van Houten (De Marathon), Simone Kleinsma (Was getekend, Annie M.G. Schmidt) en Esmée Dekker (My Fair Lady) het tegen elkaar op.

Bij de mannen gaat het tussen John Buijsman (De Marathon), William Spaaij (Was getekend, Annie M.G. Schmidt) en Thomas Acda (Fiddler on the Roof). Acda heeft tevens een nominatie binnengesleept voor zijn liedteksten in De Marathon.

Ruut Weissman

Bij de categorie regie/choreografie is Ruut Weissman een van de genomineerden voor de regie van Fiddler on the Roof. Weissman kwam vorige maand in opspraak vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij was daarom niet aanwezig bij de première van het stuk.

Het Musical Awards Gala vindt plaats op 24 januari in het AFAS Circustheater in Scheveningen. De uitreiking, gepresenteerd door Frits Sissing, is live te volgen op NPO 1. De jury bestaat uit onder anderen Jon van Eerd, Irene Moors en Michiel van Erp. Cornald Maas is de juryvoorzitter.