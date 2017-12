Dochter Gregory van der Wiel moet geen 'verwend kind' worden

"Dat zal moeilijk worden, want we kunnen haar alles geven wat ze wil", aldus het 23-jarige model in gesprek met Vogue. Het koppel kondigde in november aan een dochter te krijgen. Het is voor de voetballer (29) en zijn vriendin het eerste kind.

"Ik wil haar zo opvoeden dat ze dezelfde mentaliteit krijgt als ik. Als alles makkelijk was geweest had ik nu niks te vertellen. Ik kom niet uit een rijke familie, was een moeilijk kind, heb op een internaat gezeten", vertelt Bertram, die zegt zelf een moeilijk kind te zijn geweest.

"Ik heb een harde opvoeding gehad, maar op school luisterde ik nooit en deed ik wat ik zelf wilde, altijd eigenwijs. Ik ben zelfs van school gestuurd."