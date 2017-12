Acteur Martijn Fischer spreekt vervolg Nieuwe Wildernis in

De film beziet de grote stad door de ogen van de kater Abatutu. De soundtrack van de film is samengesteld in samenwerking met platenlabel Top Notch en bevat nummers van The Kik, Spinvis en Manke Nelis.

Voorganger De Nieuwe Wildernis trok vier jaar geleden bijna 700.000 bezoekers naar de bioscopen en won talloze prijzen. In 2015 verscheen het eerste vervolg in de bioscopen, Natuur in de Delta.

Fischer is vooral bekend van zijn rol als André Hazes. Hij vertolkte de zanger zowel in het theater als in de speelfilm over zijn roerige leven. Fischer was verder te zien in Onze Jongens, Mees Kees en Petticoat. Binnenkort vertolkt hij een hoofdrol in het historisch epos Redbad.