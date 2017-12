Concert Chris Rea van zondagavond gaat niet door

Vanwege 'ziekte' is een streep door het optreden gezet, zo laat concerthal Brighton Centre weten.

De zanger van Driving Home For Christmas werd zaterdagavond met spoed naar een ziekenhuis gereden nadat hij tijdens een optreden in Oxford in elkaar was gezakt. Nog altijd is niet duidelijk wat hem mankeert. Wel zou hij inmiddels stabiel zijn.

Het concert in Brighton zou het een na laatste zijn van Rea's The Road Songs For Lovers-tournee. Dinsdag staat het laatste optreden gepland in Bournemouth. Of dat wel doorgaat, is nog niet duidelijk.

De 66-jarige Rea kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Hij kreeg ongeveer een jaar geleden een beroerte en leed eerder aan alvleesklierkanker.