'Geen grenzen' bij The Roast van Giel Beelen

In The Roast worden beroemdheden door collega's en bekende vrienden op komische wijze beledigd. Het programma is qua opzet hetzelfde als het originele format.

Beelen noemt roaster Sylvana Simons "de mooiste van de avond." Over haar zegt hij: "Die had echt een boodschap. Het was erg lachen, maar er werd ook echt wat gezegd."

Woensdag 13 december is The Roast met Giel Beelen op Comedy Central te zien. Onder anderen Peter Pannekoek, Henry van Loon, Soundos El Ahmadi en Dennis Weening nemen zitting in het panel.