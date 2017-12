Bohemian Rhapsody van Queen opnieuw eerste in Top 2000

Ook de nummers twee en drie zijn dezelfde als vorig jaar: Hotel California van Eagles en Stairway To Heaven van Led Zeppelin, is vrijdagavond bekendgemaakt tijdens het Helden van de Top 2000 concert op NPO Radio 2.

Fix You van Coldplay en Black van Pearl Jam laten de hoogste notering ooit zien. November Rain van Guns N'Roses staat voor het eerst sinds 2011 weer in de top 10.

Volgens zendermanager bij NPO Radio 2 Jan-Willem van Engelen kiezen ook jongere stemmers massaal voor klassiekers als Bohemian Rhapsody, Hotel California en Piano Man. "Voor hen zijn deze klassiekers en de jaarwisseling onafscheidelijk geworden."

Stemmen

Mensen tot 30 jaar stemden ook veel op In The End van Linkin Park, waarvan zanger Chester Bennington eerder dit jaar overleed. Daardoor staat dit nummer in de top 10 van de lijst van de stemmers tot 30 jaar op de zevende plek.

Verder blijkt Bohemian Rhapsody vooral onder vrouwen de favoriet. Bij de mannen eindigde dit nummer op de tweede plaats. Mannen gaven de voorkeur aan Hotel California.

De top 10 ziet er als volgt uit:

1. Bohemian Rhapsody - Queen

2. Hotel California - Eagles

3. Stairway To Heaven - Led Zeppelin

4. Piano Man - Billy Joel

5. Child In Time - Deep Purple

6. Black - Pearl Jam

7. Wish You Were Here - Pink Floyd

8. Fix You - Coldplay

9. Avond - Boudewijn de Groot

10. November Rain - Guns N' Roses