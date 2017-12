Marieke Elsinga blijft slapen in Glazen Huis

"Een nacht doorbrengen in het Glazen Huis voelt voor mij als binnen mogen stappen in het decor van je favoriete serie. Ik volg Serious Request al jaren en kijk er dan ook enorm naar uit voet over de drempel te zetten'', zegt Elsinga. Serious Request voert dit jaar actie om verscheurde families in oorlogsgebieden weer samen te brengen

"Ik verwacht dat Domien, Angelique, Sander en ik een boel lol gaan hebben, maar we zijn er vooral om actie te voeren. Juist met de feestdagen realiseer ik mij dat ik het goed heb: mijn familie en vrienden zijn dichtbij. Zo anders is dat voor gezinnen in conflictgebieden. Daar zijn ze vaak noodgedwongen gescheiden van elkaar. Dat wij ze op deze manier weer bij elkaar kunnen brengen, vind ik prachtig."

De drie dj's zitten van maandag 18 december tot en met zondag 24 december in het Glazen Huis in Apeldoorn. Eerder werd al bekendgemaakt dat Robert ten Brink en Jan Kooijman komen slapen.