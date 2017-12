Connie Witteman wil binnen drie maanden trouwen

"Het lijkt alsof iedereen maar vindt dat we moeten trouwen", zegt Witteman tegenover De Telegraaf. De huwelijksvoltrekking zal dus binnen drie maanden plaatsvinden.

Voor de bruiloft wil de ex-vrouw van Hans van Breukhoven zich eerst focussen op haar nieuwe bedrijf, Connie's Creative Car Concept (C.C.C.C.). Hiermee verkoopt ze elektrische auto's.

Witteman liet eerder al weten op wat voor manier ze wil trouwen. Volgens haar zullen mensen pas achteraf weten van de huwelijksvoltrekking. "In het buitenland, onopvallend, en als we terug zijn mag iedereen het weten."

Aanzoek

Van Dun vroeg Witteman in 2014 al ten huwelijk, maar hij was toen nog getrouwd met zijn ex. Voor Witteman wordt het haar vierde huwelijk, meest recent scheidde ze in 2009 van wijlen Hans Breukhoven. Het stel was 21 jaar getrouwd.