Michel van Egmond wordt niet blij van eigen werk

"Dat is geen gespeelde bescheidenheid, ik moet daarmee uitkijken, maar het is wel zo", vertelt de bestsellerauteur aan Playboy.

Van de auteur verscheen onlangs het boek Deal over zaakwaarnemer Rob Jansen. "Ik kan heel snel afscheid nemen van mijn boeken. Als ik het opstuur, is het weg. Het boek over Jansen kreeg ik met de post toegestuurd, maar ik kon er niet blij van worden. Ik stond met mijn dochter in de lift naar de achttiende etage. In de lift scheur ik de envelop open en dat doet me dan heel weinig. Mijn dochter zei: 'Pap, je mag wel iets blijer kijken.'"

Als het schrijfproces van een boek bijna is voltooid, is Van Egmond het vaak "helemaal zat". "Je gooit soms hele hoofdstukken weg. Je begint opnieuw. Dat is altijd hetzelfde. Je maakt het jezelf veel te moeilijk met structuren, terwijl je gewoon moet beginnen."