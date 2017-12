Recensieoverzicht: 'Suikerzoete SpongeBob musical blijft niet hangen'

The Hollywood Reporter - 'Explosieve momenten'

"Het ontbreken van politieke onderwerpen en het opzichtige gebruik van universele thema’s als vriendschap en loyaliteit toont overeenkomsten met zo’n beetje iedere musical die vandaag de dag op Broadway wordt opgevoerd en laat het debat over de infantilisering van musicals opnieuw oplaaien. (…) De uitvoering is in de basis eigenlijk een televisieaflevering, uitgesmeerd over 140 minuten. (…) Toch biedt de musical voldoende explosieve en leuke momenten om de entreeprijs te rechtvaardigen."

Variety - 'Hallucinogene bewerking'

"De hallucinogene bewerking van regisseur Tina Landau laat de musicalversie van SpongeBob SquarePants boven de tekenfilmserie uitstijgen. (…) De voorstelling verliest enigszins zijn kracht door het ontbreken van een eigen geluid. De muziek van de musical is een bijeengeraapte collectie nummers van onder anderen David Bowie, Cyndi Lauper, John Legend en Joe Perry waardoor geen eigen stijl tot stand komt. Wat overblijft is echter een voldoende mate aan gekkigheid voor het hele gezin."

The Guardian - 'Sensatie blijft niet hangen'

“Alle personages uit de tekenfilm, die in de jaren negentig is bedacht, zijn in deze musical aanwezig. Maar de opvoering wordt pas echt interessant als Landau de ietwat simpele verhaallijn even opzij zet en zich op de suikerzoete, intens kleurrijke visualisatie concentreert. (…) SpongeBob Squarepants is extreem vermakelijk, maar de sensatie blijft niet lang in je hoofd zitten.”

The New York Times - 'Doet recht aan origineel'

"Nergens zul je een musicalbewerking vinden die zo overtuigend recht doet aan een originele tekenfilmserie als het door hoofdrolspeler Ethan Slater aangevoerde stuk SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical. (…) Slater moet er wel voor waken dat hij niet voor eeuwig en altijd met het gele personage wordt geassocieerd."

