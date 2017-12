'Quentin Tarantino en J.J. Abrams werken aan Star Trek-film'

Het idee voor de nieuwe film kwam van Tarantino. Hij deelde dat met Abrams, die twee van de drie Star Trek-films van de meest recente trilogie regisseerde.

Het duo zou pas verdere stappen willen nemen als het script af is, maar volgens Deadline is het de bedoeling dat Tarantino de film gaat regisseren met Abrams in de rol van producent. Abrams werkt momenteel aan Star Wars: Epiosode IX: het laatste deel van de derde Star Wars-trilogie.

'Trekkie'

Het zou de eerste keer zijn dat Tarantino een film maakt die onderdeel is van een franchise. De regisseur heeft in het verleden vaak laten weten dat hij een 'trekkie' is, een groot fan is van Star Trek. Met name van de originele serie. In een podcast van Nerdist zei hij in 2015: "Het enige dat hen beperkte was het jaren '60 budget en de beperkte tijd die ze hadden. Je zou van sommige van de klassieke Star Trek-afleveringen zo een film van negentig minuten kunnen maken."