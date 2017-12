Recensieoverzicht: 'Richard Groenendijk kan publiek heel hard laten lachen'

De recensenten zijn overwegend enthousiast. Hieronder volgt een recensieoverzicht van grote, landelijke kranten.

de Volkskrant - vier sterren

"Met zijn snelheid, sterke timing en arsenaal aan stemtyperingen heeft Groenendijk het vermogen een zaal te laten brullen van het lachen. Dat doet hij dan ook veelvuldig in Om alles!, een ijzersterke voorstelling in een kleurrijk showdecor. (...) Soms haalt Groenendijk lekker vilein uit, zoals naar zijn medeveertigers die het uitgaansleven vol drank en drugs maar niet gedag kunnen zeggen, terwijl hun jonge kinderen daar zichtbaar onder lijden. Hier geeft Groenendijk zijn hoogstaande amusement een scherp randje."

NRC - vier sterren

"Groenendijks oprechte woede over relevante maatschappelijke thema’s maakt veel indruk. Op dit soort momenten laat Groenendijk zien dat hij behalve volkskomiek en entertainer ook een uitstekend cabaretier is. (...) Al met al levert Groenendijk met Om alles opnieuw een zeer geslaagd programma af. Het is misschien niet bijzonder vernieuwend wat Groenendijk doet en natuurlijk zit er hier en daar ook best een flauwe mop of een belegen anekdote tussen, maar met zijn grote dosis zelfspot en typerende vileine humor weet Groenendijk het publiek heel hard te laten lachen en af en toe ook een beetje aan het denken te zetten."

De Telegraaf - vier sterren

"Richard Groenendijk gedijt op het podium en trakteert zijn publiek wederom op hilarische verhalen en mooie liedjes. Daarbij gaat hij ernstige onderwerpen zeker niet uit de weg, al verbindt hij er voor de zekerheid meestal dan toch maar wel een grap aan. Er zullen bij het onderhoudende Om alles! zeker geen mensen weglopen. Behalve dan misschien die ene boze actrice."

AD - vijf sterren

"Groenendijk creëert een sfeer waarbij zijn gehoor als het ware bij hem op de koffie is. Een volkomen ontwapenende gastheer bij wie je je thuis voelt. Daarmee dwingt hij de onvoorwaardelijke loyaliteit van zijn toehoorders af. (...) De lach is bij Groenendijk een schaterende, maar evenzeer een ongemakkelijke als hij spreekt over dementie, euthanasie en de weerzinwekkende elektronische verwensingen die hij op social media naar het hoofd geslingerd krijgt, steevast over zijn homoseksuele geaardheid. (...) In Om alles! bewijst Richard Groenendijk met zijn authentieke stijl tot de grote komieken van ons land te behoren.

