Queens Bohemian Rhapsody weer bovenaan Top 4000

Thriller van Michael Jackson staat op de derde plaats.

Radio 10 zendt de Top 4000 dit jaar voor de dertiende keer uit. Bohemian Rhapsody stond in al die jaren tien keer op nummer 1. Michael Jackson is met 45 noteringen de meest voorkomende artiest in de Top 4000.

Golden Earring

De Nederlandse artiest met de meeste noteringen is Marco Borsato met 27 vermeldingen in de lijst. Zijn nummer Dochters is op nummer 75 het hoogst genoteerd. Golden Earring is dit jaar de hoogst genoteerde Nederlandse act in de Top 4000, met Radar Love op nummer 13. Boudewijn de Groot volgt met Avond op nummer 25.

George Michael staat met Careless Whisper op nummer 10. Het is deze kerst een jaar geleden dat de artiest kwam te overlijden.

Radio 10 begint maandag om 9.00 uur met de marathonuitzending. De ontknoping van de lijst is zondag 24 december om 17.00 uur.