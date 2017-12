Will Koopman vervangt Job Gosschalk in All You Need is Love-film

Gosschalk werd van het project gehaald nadat meerdere acteurs hem seksueel onaanvaardbaar gedrag hadden verweten. De regisseur heeft zelf ook erkend fouten te hebben gemaakt.

Koopman maakte eerder de bioscoophits Gooische Vrouwen 1 en 2. De nieuwe film is gebaseerd op het televisieprogramma All You Need is Love. In de komedie worden in aanloop naar de grote kerstspecial van het programma meerdere mensen gevolgd die worstelen met de liefde. Gosschalk werkte aan het scenario met Paula van der Oest.

Hoofdrolspelers zijn nog niet bekendgemaakt. De opnames moeten binnenkort van start gaan. Het is de bedoeling dat de film met Kerstmis 2018 in de bioscopen te zien is.