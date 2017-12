Amerikaanse zender Showtime maakt remake van serie Hollands Hoop

Dat hebben BNNVARA en NTR, die Hollands Hoop uitzenden in Nederland, vrijdag bekendgemaakt.

Showtime is een Amerikaanse betaalzender, die hitseries uitzendt als Homeland, Dexter en Billions. Oscarwinnaars Alexander Payne en Jim Taylor, die films als Sideways, About Schmidt en The Descendants maakten, tekenen voor het scenario en de regie van de Engelstalige versie.

De titel van de Amerikaanse versie wordt Kilroy County. De serie vertelt over een disfunctionele psychiater die zijn gevaarlijkste patiënt in zijn privéleven moet dulden. Uiteindelijk zal blijken dat in een wereld vol patiënten, de psychiater het meest gestoord is.

Trots en blij

Scenarist Franky Ribbens en regisseur Dana Nechushtan laten weten heel trots en blij te zijn met het feit dat Payne en Taylor de remake onder hun hoede te nemen. In de Nederlandse versie worden de hoofdrollen vertolkt door Marcel Hensema, Kim van Kooten, Martijn Lakemeier en Hadewych Minis.

In Nederland wordt nu het tweede seizoen van Hollands Hoop uitgezonden, elke zaterdag op NPO2. Het derde seizoen wordt momenteel geschreven en zal naar verwachting in 2019 worden uitgezonden.