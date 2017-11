'Ook Johnny Galecki tekent voor terugkeer in nieuw seizoen Roseanne'

"We hebben onze Johnny terug voor deze aflevering van Roseanne", liet de actrice volgens Entertainment Tonight weten in de tweet. "Wat leuk om weer te werken met zo'n empathische acteur. Dit is heel emotioneel voor ons allemaal."

Acteurs

Sinds de start van de opnames hebben castleden al verschillende foto's gedeeld van de set van de reboot, waaraan bijna alle acteurs uit de originele serie meewerken. Roseanne Barr (Roseanne), John Goodman (Dan), Laurie Metcalf (Jackie), Sara Gilbert (Darlene), Michael Fishman (DJ) en zelfs beide actrices die oudste dochter Becky hebben gespeeld keren terug. Lecy Goranson pakt daarbij de oude rol op, terwijl Sarah Chalke iemand anders gaat spelen. Acteur Glenn Quinn (Mark) overleed in 2002.

Lang was onduidelijk of ook Galecki, die Darlenes vriendje en later echtgenoot David speelde, te zien zou zijn in de reboot. De acteur speelt tegenwoordig een van de hoofdrollen in The Big Bang Theory, waar ook Sara Gilbert en Laurie Metcalf geregeld een gastrol in hebben.