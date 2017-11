Nieuwe Disneyfilm Coco trekt volle zalen met Thanksgiving

Volgens The Hollywood Reporter was Coco de best bezochte film op Black Friday, de dag na Thanksgiving.

Disney brengt traditioneel een nieuwe film uit in deze korte Amerikaanse vakantie waarin de bioscopen goede zaken doen. Eerder trokken ook titels als Frozen, Vaiana, Rapunzel en Toy Story 2 veel publiek in het Thanksgiving-weekend.

Coco gaat over Miguel, een jongetje dat ervan droomt een succesvolle muzikant te worden. Hoewel muziek al generaties lang verboden is in zijn familie, hoopt de jongen toch ooit even groot te worden als zijn overleden idool, Ernesto de la Cruz.

Voice Kids

In Nederland is de film vanaf woensdag in de bioscopen te zien. De hoofdrollen in de Nederlandse versie worden ingesproken door The Voice Kids-finalist Thijs Overpelt, Johnny Kraaijkamp jr en Anne-Marie Jung.

Coco-regisseur Lee Unkrich maakte eerder megahits als Finding Nemo, Monsters Inc en Toy Story 2 en 3.