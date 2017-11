Karin Bloemen vindt dat ze intimidatie op theaterschool had moeten opmerken

Bloemen (57) werd zelf in haar jeugd misbruikt en stapte in 2014 naar de schoolleiding met verklaringen die zes vrouwen van de theaterschool hadden gedaan over mogelijk seksueel overschrijdend gedrag van regisseur Ruut Weissman.

In gesprek met De Telegraaf vertelt de cabaretier dat ze had gedacht dat ze het gedrag door haar verleden eerder zou opmerken. "Maar ook ik, als docent, heb gefaald op de academie waar ik al jaren lesgeef. Ik heb het niet gezien: mijn eigen goedgelovigheid heeft me verrast."

Bloemen vindt het 'niet fair' om alleen naar mannen te wijzen. "Wij hebben met z’n allen iets door de vingers gezien en gedacht: zo gaat het nu eenmaal. Bij elke stap in de evolutie duurt het minstens twee generaties om echt tot een nieuw inzicht te komen."

Hekel

Ze laat weten ondanks haar verleden geen 'hekel te hebben gekregen aan mannen en intimiteit'. "Je moet intimiteit niet verwarren met perversiteit. Hoe jong ik ook was, ik voelde dat onderscheid zó goed. Ik bedacht: wat ik wil, is intimiteit met een man die ik verkies."

"Wat ik niet wil, is de perversiteit van een man die mij kiest omdat ik in zijn ogen 'zu haben' ben." Toen Bloemen veertien was, besloot ze dat dit 'niet meer ging gebeuren'. "k heb recht op geluk, ik heb recht op seks, ik heb recht op lust. Ik laat mij niets ontzeggen omdat één idioot denkt dat-ie mij gratis mag nemen."