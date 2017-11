Wietze de Jager hoopt snel weer radio te maken

De presentator vormde lange tijd een radioduo met Mattie Valk bij Qmusic,maar de twee gingen met ruzie uit elkaar. Wietze is nu te zien als presentator van Shownieuws op SBS6, maar verlangt erg terug naar het radiomaken.

''Ik dacht eerst: ik ben er helemaal klaar mee'', zei hij. ''Maar het is alweer een tijdje aan het kriebelen. Tv is ook heel leuk, maar daarbij zie je ook wat je mist. Bij radio kun je alles zelf maken, je bent niet afhankelijk van camera's en een hele ploeg. Ik heb een hele korte spanningsboog. Bij radio kun je nu iets verzinnen en het vanavond uitvoeren.''

De presentator is momenteel veel aan het proefdraaien achter de schermen bij Talpa Radio. ''Ik heb veel overleg en we zijn veel ideeën aan het bedenken.'' Of hij een plekje krijgt bij Radio 538, waar eerder over werd gespeculeerd, kan hij niet zeggen. ''Maar ik moet er wel van lachen, want het is een geweldig merk om voor te werken.''