Musical On Your Feet langer te zien in theater

On Your Feet ging eind vorige maand in première. Inmiddels zijn er al 150.000 kaarten verkocht voor het spektakel in het Beatrix Theater in Utrecht. De kaartverkoop voor de extra voorstellingen is begonnen, heeft Stage Entertainment laten weten.

In de musical rond Gloria en Emilio Estefan spelen Jim Bakkum en Tommie Christiaan de rol van Emilio. Vájen van den Bosch kruipt in de huid van zangeres Gloria. Ze zingen hits als Gonga, Dr. Beat en Rhythm is Gonna Get You.