Annet Malherbe speelt topadvocate in nieuwe BNNVARA-serie

De serie vertelt over een groep ambitieuze advocaten op de Amsterdamse Zuidas. Financiële schandalen, handtastelijke cliënten, nachten doorwerken en kantoorborrels die volledig uit de hand lopen; achter de spiegeltorens op de Zuidas speelt zich een wereld af die alleen toegankelijk is voor ingewijden.

De serie is geschreven door het collectief ZoZuidas, dat al een aantal jaar een blog over de Zuidas bijhoudt, en Philip Delmaar (Penoza). De regie is in handen van Nicole van Kilsdonk en Aaron Rookus. De opnames van De Zuidas zijn deze week begonnen. De serie is in het voorjaar van 2018 te zien op NPO 3.