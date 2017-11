Producent Murray Miller door Aurora Perrineau beschuldigd van verkrachting

Miller ontkent dat hij Perrineau iets zou hebben aangedaan, schrijft Variety zaterdag. Ook Girls-actrices Lena Dunham en Jenni Konner geloven in zijn onschuld.

In haar statement schrijft Perrineau dat ze Miller op een avond in 2012 ontmoette toen ze, net als hij, wat alcohol had gedronken. "Hij flirtte met me. Ik vertelde hem meerdere keren dat ik nog maar zeventien jaar was." Miller zou op dat moment 35 jaar zijn geweest.

Volgens de actrice was Miller erg dronken en vroeg hij of hij met haar groep mee naar huis kon rijden. Dat kon en Perrineau zegt nu dat ze "beter met iemand mee naar huis had kunnen gaan."

Geen toestemming

"Op een gegeven moment werd ik wakker in Murray's bed, helemaal naakt. Hij zat bovenop me en had seks met me. Ik heb daar nooit toestemming voor gegeven."

Aurora Perrineau is onder meer bekend van de films Jem and the Holograms en Passengers.