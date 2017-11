Ex Jennifer Hudson wil omgangsverbod met zoon opheffen

De twee waren tien jaar bij elkaar en kregen samen zoon David Jr. (8).

Hudson had het omgangsverbod geëist omdat haar ex haar zou hebben geduwd, bedreigd en geïntimideerd in huis. Op 7 december zou er een rechtszaak over het verbod plaatsvinden, maar Otangu heeft nu gevraagd of de zaak 21 november kan plaatsvinden, schrijft People zaterdag. Dan bestaat er nog een kans dat hij toch nog Thanksgiving met zijn zoon kan vieren.

David Otangu ontkent dat hij Jennifer Hudson heeft geduwd, bedreigd en geïntimideerd.