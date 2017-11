Broer Lil Peep noemt dood van rapper 'een ongeluk'

Lil Peep is donderdag op 21-jarige leeftijd overleden aan een overdosis drugs. Åhr zegt zaterdag in een interview met People dat zijn broer waarschijnlijk is overleden door het gebruik van vervuilde pillen.

"Als familie hebben we gehoord dat er iets in zijn pillen zat, waar hij niets vanaf wist. Hij dacht dat hij de pillen wel kon nemen, maar realiseerde zich niet wat er écht in zat."

"Hij was zo trots dat er suïcidale mensen op de wereld zijn die zijn muziek luisteren en daardoor zichzelf niet van het leven beroven", vertelt Karl Åhr. "Hij hielp mensen, hij was niet iemand die hulp nodig had. Hij was niet zo ongelukkig zoals veel mensen denken. Die gedachte is frustrerend voor iemand die zijn broer herinnert als een gelukkige broer."

Drugs

Volgens Åhr had zijn broer voor zijn rapcarrière wel een gezondere relatie met drugs. "Vroeger dronk hij niet, bijvoorbeeld." Wel begon Lil Peep al op jonge leeftijd met marihuana. "Ik kan je garanderen dat drugs geen deel van zijn leven zouden uitmaken als hij niet zo in de rapcultuur had gezeten."

Lil Peep werd in 2015 bekend toen hij zijn muziek deelde via kanalen op Soundcloud en YouTube. Video's van nummers als Awful Things en The Brightside hebben inmiddels ruim tien miljoen views gehaald. In september kwam zijn debuutalbum Come over when you're sober uit, dat door muziekcritici enthousiast werd ontvangen.

De rapper werd vooral geprezen om zijn openhartige teksten over onder meer depressie, drugsgebruik en zijn biseksualiteit.