Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Deze week kun je eindelijk genieten van de gewelddadige capriolen van The Punisher. Jim Carrey duikt in de huid van Andy Kaufman, in Jim & Andy, en Arrested Development is terug!

The Punisher

Jon Bernthal is Frank Castle; een oud-commando wiens familie vermoord wordt door de maffia. Onder het alias The Punisher gaat Castle op zoek naar antwoorden én wraak. Zijn methodes zijn kei- en keihard, maar leveren wél resultaat op.

Jim & Andy

Jim Carrey speelde in Man On The Moon de rol van komiek Andy Kaufman. Kaufman had een bijzonder gevoel voor humor, en hield zijn publiek regelmatig voor de gek. Carrey gedroeg zich op de set zoals hij dacht dat Andy Kaufman dat ook zou doen, en het resultaat was verschrikkelijk voor zijn collega’s. In Jim & Andy vertelt de crew van Man On The Moon hoe vervelend precies.

Series

Er valt meer te lachen: onder meer door de terugkeer van Arrested Development op Netflix. Daarnaast verschijnen alle seizoenen van de muzikale comedy Crazy Ex-Girlfriend online. De animeserie Deathnote gaat over een behekst notitieblok. Ieder wiens naam erin geschreven wordt, komt gruwelijk om het leven! Wat meer onschuldig vermaak komt in de vorm van de paardenanimatieserie Spirit: Samen Vrij.

Films

In Mudbound keren twee veteranen terug naar Mississippi. Het duo moet dealen met de racistische inslag van hun nieuwe buren én de oorlogstrauma’s die ze met zich meedragen. Een simpelere kijk op oorlog zie je in de actiefilms 13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi, Falcon Rising en The Fifth Wave.

Komisch drama arriveert deze week in Hello, My Name Is Doris. In deze film probeert Sally Field, aangespoord door een assertiviteitscursus, een véél jongere collega te versieren. Maggie Smith speelt een bejaarde zwerver, die haar bus op de oprijlaan van Alex Jennings parkeert. Aanvankelijk wil Jennings er niets van weten, maar langzaam ontwikkelt hij sympathie voor The Lady In The Van.

In Easy A probeert studente Emma Stone haar populariteit te vergroten, door seksuele geruchten de wereld in te helpen. Fans van mierzoete romantiek worden door A Christmas Prince op hun wenken bediend.

Documentaire

De docu Shot In The Dark volgt drie blinde fotografen. Zonder betrouwbaar zicht zijn zij overgeleverd aan andere zintuigen om aansprekende plaatjes te schieten.