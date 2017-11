Yolanda Hadid strijdvaardig geworden door zware periodes van ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme kun je oplopen door een besmette tekenbeet. Patiënten hebben onder meer last van ernstige vermoeidheid, haaruitval, maagklachten, hoofdpijn en stemmingswisselingen.

Een zware, drie maanden durende antibioticakuur verslechterde Hadids gestel alleen maar, waardoor er voor haar nog geen medicijn is gevonden. "Toen die kuur niet aansloeg, realiseerde ik me dat ik aan het vechten was tegen een gigantisch monster. Mijn hersenen waren prut, het lukte me niet om zinnen te vormen. Ik kon niet lezen, schrijven, tv-kijken, muziek luisteren – alles was te veel", vertelt Yolanda Hadid tegenover de krant.

"Op een gegeven moment trilde ik als een parkinsonpatiënt. Ik kon niet meer, was op. Een avond stond ik in de oceaan en ik dacht: laat me hier sterven. Maar ik kwam bij zinnen toen het beeld van mijn kinderen door mijn hoofd schoot. Ik kan niet dood, dat zou het meest egoïstische zijn dat ik kon doen."

Belangrijk

De moeder van modellen Bella en Gigi Hadid zegt dat haar gezondheid dan ook heel belangrijk voor haar is. "(...) Mijn gezondheid staat op nummer 1, daar laat ik veel voor. Ik doe er alles aan – een dieet dat ik op een religieuze manier volg, behandelingen vijf dagen per week – om te zorgen dat ik in remissie blijf. Dat gebeurt er als je de dood in de ogen hebt gekeken."