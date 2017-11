Acteur Frederik Brom noemt gezinsleven 'fenomenaal leuk'

Brom is getrouwd met Römer, samen hebben ze twee dochters en wonen ze in Amsterdam.

"Nienke en ik zien zoveel scheidingen op het schoolplein, wat een ellende komt daarvan. We hebben iets heel goeds in handen, daar zijn we van doordrongen", zegt de acteur.

Volgens Brom is de relatie nu wel anders dan toen ze net samen waren. "Natuurlijk is de prille verliefdheid voorbij, maar we blijven er iets moois van maken. We gaan binnenkort verbouwen. Er komt een verdieping op het dijkhuis, met een extra kamer, daar kunnen dan later de kleinkinderen logeren. Zoals wij nu met Kerst nog naar mijn ouders gaan, zo komen ze op een dag hier allemaal Kerst vieren op het dijkje in Amsterdam-Noord. Man, dat lijkt me mooi."