Johnny Kraaijkamp spreekt twee stemmen in voor Disneyfilm Coco

Jung verzorgt de Nederlandse stem van kunstenares Frida Kahlo, die in de film een bijrol speelt. Kraaijkamp heeft de stemmen ingesproken van twee ooms van hoofdpersonage Miguel in het dodenrijk.

Hero Muller leent zijn stem aan Chicharrón, een oude troubadour die hoopt na zijn dood niet vergeten te worden, zo maakte distributeur Disney zaterdag bekend.

Coco gaat over Miguel, een jongetje dat ervan droomt een succesvolle muzikant te worden. Hoewel muziek al generaties lang verboden is in zijn familie, hoopt de jongen toch ooit even groot te worden als zijn grote idool, Ernesto de la Cruz.

Voice Kids

Eerder maakte distributeur Disney al bekend dat zanger Thijs Overpelt, onder meer bekend als finalist van het programma The Voice Kids, de titelrol heeft ingesproken. Het is zijn tweede grote rol in een productie van de animatiestudio; eerder sprak Overpelt ook de stem van het visje Nemo in voor de film Finding Dory.

Coco-regisseur Lee Unkrich maakte eerder megahits als Finding Nemo, Monsters Inc en Toy Story 2 en 3. Coco draait vanaf 29 november in de Nederlandse bioscopen.