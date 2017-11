Eerste aflevering Sinterklaasjournaal trekt iets minder kijkers

Media Geen 'bontgekleurde' Pieten meer in Sinterklaasjournaal De NTR stapt af van de gekleurde Pieten die vorig jaar te zien waren in het Sinterklaasjournaal. "De bontgekleurde pieten van vorig jaar keren niet terug. Dat vonden we achteraf gezien niet zo geslaagd, het paste te weinig binnen de traditie en zag er niet leuk uit."