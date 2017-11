Marco Borsato kickt op eigen muziek

"Dat is toch waar het om gaat? Als je niet in vervoering raakt van je eigen liedjes dan ben je een kunstje aan het opvoeren", zegt de 50-jarige zanger tegen De Telegraaf.

"Ik hou van mijn muziek. En gelukkig honderdduizenden mensen met mij." Vrijdag komt zijn nieuwe album Thuis uit.

Over zijn tweede Nederlandstalige album Als geen ander uit 1995 is hij bijzonder tevreden. "Daar zat geen slecht nummer tussen en ze hoorden ook nog eens allemaal bij elkaar, zelfs qua toonsoort. Sindsdien is die consistentie altijd een mikpunt gebleven als we aan een nieuwe plaat begonnen en ik heb nu het idee dat het weer eens gelukt is die te bereiken"

Records

De zanger bereikte twee jaar geleden voor het eerst sinds 1994 niet de eerste plaats met een nieuw studioalbum. De populaire zanger zat er echter geen enkel moment mee.

"Vanwege Adele hè, die wereldwijd op 1 stond op dat moment." Volgens Borsato zit het hoogst haalbare niet altijd in cijfers. "Ik hecht waarde aan hoe er op de liedjes wordt gereageerd en die reacties waren ook na Evenwicht weer zo mooi."

Records zijn volgens Borsato leuk, maar deze worden "vroeg of laat" weer afgepakt. "De vraag is of je een bijdrage hebt geleverd aan de muziek in het algemeen en terugkijkend op de afgelopen paar jaar vind ik dan toch dat we een aantal mooie bladzijdes hebben mogen bijschrijven."