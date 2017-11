Amazon koopt televisierechten Lord of the Rings

Dat meldt Reuters.

Volgens Amazon zullen voor de serie nieuwe verhaallijnen ontwikkeld worden, die plaats zullen vinden voorafgaand aan de gebeurtenissen in The Fellowship of the Ring, de eerste Lord of the Rings-film.

Eerder werd al bekend dat Amazon in gesprek zou zijn met productiebedrijf Warner Bros. en de erfgenamen van de overleden schrijver J.R.R. Tolkien, op wiens boeken de filmreeks gebasserd is.

Zes films

In totaal verschenen er zes Lord of the Rings-films: de trilogie gebaseerd op het gelijknamige boek en drie prequel-films, gebaseerd op het Tolkien-boek The Hobbit.