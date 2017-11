Amerikaanse remake van Nederlandse film Soof op komst

De Amerikaan kocht al eerder de rechten van de originele film en bevestigde maandag aan het AD dat de remake doorgaat.

Karaty is ervan overtuigd dat de film gaat werken in Amerika. "De film is uniek, het verhaal kan overal verteld worden. Misschien dat er een paar dingetjes veramerikaniseerd moeten worden, maar het geld is er, het script is klaar, nu de acteurs nog en dan kunnen we snel beginnen", aldus de choreograaf en acteur tegen de krant.

Karaty, die de film gaat produceren, heeft al wel een idee welke acteurs hij de hoofdrollen wil laten spelen, maar wil daar nog niets over kwijt. Wanneer de remake in Amerika te zien is, is nog niet bekend. "Maar ik ga er vanuit: snel", aldus het Holland Got Talent-jurylid.

Na de twee Soof-films is 24 november de televisieserie Soof: een nieuw begin te zien, eerst op Videoland en later op RTL. Vanaf november 2018 zal ook Soof de musical in Nederlandse theaters te zien zijn.