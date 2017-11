ELO, in 1971 opgericht in Birmingham, scoorde door de jaren heen hits als Can't Get It Out Of My Head, Don't Bring Me Down, Livin' Thing en Mr. Blue Sky. Wereldwijd verkocht de band meer dan vijftig miljoen albums.

Het concert in de Ziggo Dome maakt deel uit van een nieuwe Europese tournee die volgend jaar van start gaat. De kaartverkoop begint vrijdag.