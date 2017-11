Zondag met Lubach lanceert nummer over Ferdinand Grapperhaus

Presentator Arjen Lubach stelde in de uitzending van vorige week al dat Grapperhaus niet alleen de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid is, maar dat dankzij hem ook een heel nieuw muziekgenre kan ontstaan: Grapperhouse.

Nadat Lubach in de uitzending van 5 november een kort stukje van Grapper House liet horen kreeg de redactie veelvuldig de vraag of er een langere versie van het nummer beschikbaar was. Daarom heeft Lubach een uitgebreide versie gemaakt die in de uitzending van zondag werd gelanceerd, en beschikbaar is op verschillende streamingdiensten.