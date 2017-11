Cristiano Ronaldo voor vierde keer vader geworden

Zij maakten het nieuws bekend via Twitter. "Alana Martin is net geboren. Geo en Alan maken het zeer goed en we zijn zeer gelukkig", deelde de sterspeler van Real Madrid mee.

De 32-jarige wereldvoetballer van het jaar en zijn tien jaar jongere vriendin hebben sinds een jaar een relatie.

Eind juni bevestigde de voetballer ook al vader te zijn geworden van een tweeling. Volgens Portugese media zouden de kinderen verwekt zijn bij een Amerikaanse draagmoeder.

Ronaldo was al vader van Cristiano Junior die inmiddels zeven jaar is. Zijn zoon zou eveneens via een draagmoeder verwekt zijn.