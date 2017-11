Palmwinnaar The Square trekt volle zalen in Nederland

Het is zeer uitzonderlijk dat een arthousefilm in de top 10 belandt, zo meldt distributeur Cinemien. The Square draait in 36 relatief kleine zalen. Ter vergelijking: de romantische komedie Oh Baby, die ook donderdag in première ging, trok in 72 zalen in grote bioscopen zo’n zesduizend bezoekers.

Het licht absurdistische The Square gaat over een museumconservator, die tijdens de voorbereidingen voor een nieuwe expositie rond een vierkant met zijn eigen fouten wordt geconfronteerd. Hoofdrollen worden gespeeld door Claes Bang, Elisabeth Moss en Dominic West.

Oscars

De film is dit jaar de Zweedse inzending voor de Oscars. Behalve de Gouden Palm won de tragikomedie een maand geleden ook de prijs van de jongerenjury op het festival Film by the Sea in Vlissingen.

De juryleden noemden The Square "onvoorspelbaar op een originele manier van vertellen, waardoor je geboeid bleef kijken." De Nederlandse critici waren unaniem zeer lovend over de film.