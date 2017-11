Eerste aflevering nieuw programma Jan Smit trekt 820.000 kijkers

In het verborgen camera-programma van AVROTROS smeedt de zanger samen met familie en vrienden van een nietsvermoedende kandidaat een complot om de deelnemer een maand lang in bizarre situaties te brengen. Uiteindelijk wordt de kandidaat naar de studio gelokt voor de grote onthulling en zegt Jan Smit namens het hele team 'sorry voor alles'.

Met 820.000 kijkers staat het programma op de negende plaats in de lijst van bestbekeken programma's van zaterdag. Bovenaan prijkt Oh wat een jaar van Linda de Mol met bijna 1,9 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van acht uur staat op twee met ruim 1,8 miljoen kijkers, gevolgd door De Kwis met bijna 1,3 miljoen kijkers.

Circus Gerschtanowitz lijkt minder populair te worden. Twee weken geleden ging het programma van Renate en Winston Gerschtanowitz van start met bijna 460.000 kijkers, terwijl deze week 434.000 mensen afstemden op de talentenshow.

Wie is de mol?

De tien minuten durende special over Wie is de mol? - niet meegenomen in de kijkcijferlijst - werd zaterdagavond bekeken door meer 1,8 miljoen mensen. Zij waren getuige van de bekendmaking van de deelnemers van het nieuwe seizoen. Onder anderen Jan Versteegh, Loes Haverkort en Olcay Gulsen zijn onder de tien deelnemende BN'ers.

Ook Simone Weimans, Ron Boszhard, Stine Jensen, Emilio Guzman, Jean-Marc van Tol, Bella Hay en Ruben Hein maakten hun deelname aan het achttiende seizoen van het populaire programma bekend. Het nieuwe seizoen van Wie is de mol? gaat op zaterdag 6 januari van start, wederom onder leiding van presentator Art Rooijakkers.