Frans Weisz verfilmt Siegfried van Harry Mulisch

De planning is dat de film volgend jaar wordt opgenomen, maakte producent Column Films zaterdag bekend.

Siegfried gaat over een schrijver die een bezoek brengt aan Wenen, de stad van zijn Oostenrijkse vader en van Adolf Hitler. Tijdens een interview krijgt hij het idée om Hitler postuum een 'gefingeerde spiegel' voor te houden. Maar zijn plan krijgt een andere wending als hij een bejaard echtpaar ontmoet van wie hij iets over Hitler verneemt wat niemand nog weet.

Het is de tweede keer dat Weisz zich waagt aan een roman van Mulisch; in 1995 verfilmde hij al met veel succes Hoogste Tijd. De film, over een oude acteur die nog eenmaal een serieuze rol kan spelen, leverde hoofdrolspeler Rijk de Gooyer een Gouden Kalf op.

De 79-jarige regisseur legt momenteel de laatste hand aan de verfilming van de roman Het leven is vurrukkulluk van Remco Campert.

De komedie, over drie jongeren die een lentedag in het Vondelpark beleven, is vanaf eind januari te zien in de Nederlandse bioscopen. De hoofdrollen worden gespeeld door Reinout Scholten van Aschat, Géza Weisz en Romy Louise Lauwers.