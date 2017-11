Jason Momoa vindt partner Lisa Bonet al sinds zijn achtste leuk

"'Mama, ik wil die hebben' zei ik, toen ik haar zag", vertelt Momoa in een interview met James Corden. "Ik dacht: ik ga jou voor de rest van mijn leven stalken en dan krijg ik je. Ik ben een mega stalker."

Bonet weet pas sinds kort dat Momoa haar al een hele tijd leuk vindt. "Ik vertelde het haar pas nu we twee kinderen hebben, omdat ik anders zo beangstigend overkom. Ik wilde haar gewoon altijd al ontmoeten en ze was altijd mijn koningin."

"Ik zag haar voor het eerst in het echt in een jazzclub, we ontmoetten elkaar door gemeenschappelijke vrienden", vertelt de acteur. "Er ging echt vuurwerk in me af toen."

De twee zijn sinds oktober getrouwd en hebben al twaalf jaar een relatie. Ook hebben Momoa en Bonet twee kinderen: Lola (10) en Nakoa-wolf (8).