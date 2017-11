Ook filmproducent Matthew Weiner beschuldigd van seksueel misbruik

Gordon moest in 2008 een avond laat doorwerken met Weiner en volgens de vrouw zei hij toen "dat ze het aan hem verplicht was zichzelf naakt te vertonen." Dat meldt The Information.

Een woordvoerder van Weiner ontkent dit met klem: "Hij kan zich niet herinneren een dergelijke opmerking gemaakt te hebben. Het zijn sowieso geen teksten die hij zou uitkramen."

Gordon voelde zich bedreigd en gekleineerd ten tijde van het voorval. Uit angst haar baan te verliezen, hield ze haar mond tegen collega's. Het Harvey Weinstein-schandaal gaf haar naar eigen zeggen de moed om met haar verhaal naar buiten te treden.

De scriptschrijver won in 2009 een Emmy voor haar bijdrage aan Mad Men, maar is momenteel niet langer meer werkzaam in de televisiewereld. Na het derde seizoen hield haar loopbaan bij Mad Men op.