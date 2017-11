Duitse rockband Scorpions in voorjaar naar Amsterdam

De show is onderdeel van de Crazy World Tour. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.

Scorpions bestaat al meer dan vijftig jaar. In de jaren tachtig scoorde de band hits met nummers als Still Loving You en Send Me An Angel. Wind of Change groeide uit tot een muzikaal symbool van de val van de Berlijnse muur.

De Duitse groep maakte in 2010 een laatste album en koppelde daar een afscheidstournee aan vast. Vanwege het grote succes besloten de mannen hun pensioen toch uit te stellen; in 2015 verscheen een nieuw afscheidsalbum.