Ruim half miljoen kijkers voor eerste aflevering Voetbalmaffia

Voetbalmaffia vertelt over Johnny de Graaf (Chiem Vreeken), die speelt voor een Italiaanse voetbalclub. Hij woont met zijn vrouw Renate (Sallie Harmsen) en hun zoontje Sven in een mooie villa. Maar na een slechte periode en een conflict met de voorzitter van zijn club wordt hij op de transferlijst gezet.

Langzaam verzeilt De Graaf in de louche onderwereld van de sport, waar voetballers niet meer dan handelswaar zijn.

De eerste aflevering van De Chocoladeshow op RTL 4 trok 427.000 kijkers, dat is niet genoeg voor een notering in de Top 25. De Chocoladeshow is een talentenjacht waarin wordt gezocht naar de beste chocolatier van Nederland. De presentatie is in handen van Miljuschka Witzenhausen en patissier Hidde de Brabander jureert.

De lijst van Stichting Kijkonderzoek (SKO) wordt aangevoerd door Studio Sport Eredivisie met 2,3 miljoen kijkers. De show Maestro trok 1.976.000 kijkers. Op de derde plaats staat Ik vertrek met 1.771.000 kijkers.